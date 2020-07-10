В Краснодарском крае COVID-19 заболели 66 человек за сутки

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10 июля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За последние сутки на Кубани зафиксированы 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 10 июля, по суточному приросту заболеваемости край, поднявшись на три пункта, занимает 31 место среди других российских регионов.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 6589 человек. В России к настоящему моменту болеют 713 936 человек в 85 регионах, включая 6635 заболевших за последние сутки.

Из кубанских больниц на 10 июля выписаны с выздоровлением 62 человека, перенесших COVID-19. Общее число выздоровевших в крае достигло 5574 человек. В целом по России за сутки выписались из больниц 7752 человека, за весь период выздоровели 489 068 человек.

Летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки в Краснодарском крае не зафиксировано. Всего за весь период на Кубани скончались 83 COVID-больных. В России на 10 июля умерли 11 017 человек, в том числе 174 человека за последние сутки.