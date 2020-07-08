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Почему летом у женщин могут появляться отеки, рассказала врач

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: О самом главном

Почему летом у женщин могут появляться отеки, рассказала врач
Отек. Фото: pixabay.com

Летом многие женщины страдают от отека ног. Врач Екатерина Жуманова рассказала, почему возникают отеки и в каком случае на них стоит обратить особое внимание.

Отеки может вызвать обилие соленой пищи перед сном и ограниченная физическая активность, но также они могут возникать из-за проблем со здоровьем. «Во второй фазе цикла у женщин часто возникают отеки. Небольшая отечность за 3-6 дней до наступления месячных — это норма. Другая возможная причина — дисфункция яичников. Если есть проблемы с гормонами в разном возрасте, сбой цикла, от этого меняется обмен натрия», - предупредила специалист.

Она добавила, что отеки могут появляться из-за нарушения лимфотока, тромбоза, почечной недостаточности. Чтобы понять причину, следует присмотреться к себе и определить время появления отеков, их расположен. В случаях, связанных с проблемами со здоровьем, нужно обратиться к врачу.

АБ

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