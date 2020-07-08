Тотальная дезинфекция: более 4 тысяч объектов в Приморье прошли санобработку

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8 июля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

К началу июля санитарная обработка проведена в крае на более чем четырёх тысячах объектов

Организацией и проведением дезинфекции в целях профилактики COVID-19 заняты силы Министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края. Его специалисты ежедневно выходят на улицы городов и сёл, даже в выходные. Так, только в минувшее воскресенье им обработано более двенадцати с половиной тысяч квадратных метров общественных пространств в Хорольском, Октябрьском и Тернейском округах, Дальнереченском районе и Дальнегорском городском округе. В целом же работа ведётся во всех уголках Приморья.

«Наши специалисты обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами автобусные остановки, территории детских образовательных учреждений, придомовые территории и детские площадки, парки», – уточнили в ведомстве.

Всего в работах по дезинфекции территорий в Приморье приняли участие более двух тысяч человек и около 700 единиц техники.

Особое внимание в крае уделяют дезинфекции на пограничных пунктах пропуска. Здесь для предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции санитарной обработке подвергают и транспортные средства, за время пандемии уже продезинфицировано около двух тысяч автомобилей, пересекавших границу Приморского края.

«Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать всё, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех», – подчёркивает губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Сегодня в Приморье отмечено снижение роста заболеваемости COVID-19, в крае сняты некоторые ограничения. Но режим повышенной противоэпидемиологической готовности всё ещё продолжает действовать. Населению не следует пренебрегать мерами профилактики, отказываться от применения средств индивидуальной защиты. В людных местах необходимо носить медицинские маски, при необходимости и перчатки, а при езде в

общественном транспорте, посещении магазинов и других общественных мест соблюдать полутораметровую «социальную дистанцию»