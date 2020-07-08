Врач рассказала, что после коронавируса страдает память даже у тех, кто болел бессимптомно
8 июля 2020, 12:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия24
Педиатр Лейла Намазова-Баранова рассказала, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, возможны ухудшение памяти, а также снижение концентрации и внимания. Причем это касается ждаже тех, кто болел бессимптомно.
«Многие люди недооценивают степень опасности для организма даже легких или бессимптомных форм. На сегодняшний день наука точно знает, что переболевшие люди долго страдают снижением когнитивных, то есть познавательных функций – ухудшается память, внимание, концентрация», - заявила врач.
Она призвала не забывать о том, что реабилитация необходима не только пациентам с тяжелой формой коронавируса, но и тем, кто легко перенес COVID-19.
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