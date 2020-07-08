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В Валдайской психоневрологической больнице выявили вспышку коронавируса

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Валдайской психоневрологической больнице выявили вспышку коронавируса
Больничная палата. Фото: Pixabay

В новгородской областной психоневрологической больнице, находящейся в городе Валдай, от вспышки коронавируса пострадали 27 человек.

По данным регионального Минздрава, у двух человек заболевание средней тяжести, у остальных оно протекает в легкой форме. В числе инфицированных трое медицинских работников.

В ведомстве также добавили, что в больнице есть все необходимые для лечения аппаратура и лекарства. Об источнике инфекции не сообщается.

По данным на 7 июля, в Новгородской области общее число заболеваний коронавирусом составил 3 178, 28 инфицированных скончались.

ДВа

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