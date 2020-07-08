Психиатр-нарколог объяснил, почему опасно пить алкоголь в жару

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 июля 2020, 06:55 [ «Аргументы Недели» ]

спиртное в бокалах, pixabay.com

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил, почему в жаркую погоду опасно пить алкогольные напитки. Употребление спиртного в слишком теплое время пагубно влияет на здоровье человека.

По словам эксперта, если человек пьет даже малую дозу спиртного в жару, у него очень быстро наступает опьянение. Речь идет даже о более легких алкогольных напитках, в частности, сидре или пиве, которые являются слабогазированными и быстрее всасываются в желудке и заставляют человека пьянеть. Еще сильнее этот эффект выражается после употребления крепленых вин и алкгогольных коктейлей.

В беседе с радио Sputnik Алексей Казанцев уточнил, что спиртное также повышает риск получить травму, поскольку люди в состоянии алкогольного опьянения зачастую хотят охладиться и прыгают в фонтаны и водоемы, не оценивая опасность. Кроме того, пьяный человек может попасть под машину или просто уснуть на земле и заработать пневмонию.

Психиатр-нарколог уточнил, что если возможности отказаться от алкоголя в жаркую погоду нет, то лучше выбирать слабоалкогольные и негазированные напитки, которые желательно развести льдом или водой. Употреблять спиртное лучше в умеренных дозах под тентом, крышей или в вечернее время.