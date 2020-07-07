Диетолог рассказала, что жители столицы следят за своим внешним видом больше, чем в

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7 июля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что в крупных городах принято следить за своим внешним видом. Она отметила, что в мегаполисе люди в большей степени обращают внимание на то, как они выглядят. Им важно показать свой статус, красоту, то, что они здоровы и полны сил.

"Стройность – это своеобразная визитная карточка, показывающая, что человек умеет управлять собой, что у него нет пищевой зависимости, ему можно доверять как бизнес-партнеру", - подчеркнул врач.