Врачи научили, как определить ряд болезней по языку

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5 июля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мужчина. Фото: pixabay.com

Стоматологи из Австралии заявили, что некоторые болезни можно определить, всего лишь посмотрев на свой язык. Врачи заметили, что некоторые недуги легко заметить, стоит только посмотреть пациенту в рот.

Австралийские дантисты пришли к выводу, что заядлые курильщики и любители алкоголя имеют на языке белый налет. Если он держится более двух недель и не удаляется в домашних условиях, то симптом может сигнализировать о поражении грибком или лейкоплакии. Если язык приобретает неестественно-красный цвет, а рецепторы становятся ярче, то специалисты советуют провериться на аллергическую реакцию или дефицит фолиевой кислоты. В совокупности с больным горлом красный язык указывает на скарлатину или фарингит. Ну а бугорки на языке в некоторых случаях говорят о наличии герпеса. Также тревожными симптомами является набухание языка или потеря чувствительности некоторых его зон.