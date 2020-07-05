Врач назвала опасные последствия мытья в холодной воде

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5 июля 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: душ, pixabay.com

Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала, можно ли в период отключения горячей воды, мыться холодной водой. Полезно ли вынужденное закаливание организма, пояснила эксперт.

«С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств (гели, шампуни, молочко и пр.) с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой … Холодная вода из-под крана не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и от загрязнений тоже. Причем это касается как волосистой части головы, так и всего тела», - уточнила она.

При этом жаркая погода не исключает того, что человек может застудиться и заболеть, добавила врач. Кроме того, имеющие проблемы с сердцем и сосудами и непривыкшие к закаливанию люди могут испытать серьезные последствия. По ее словам, когда человек окунается в холодную воду и выходит, это всегда сосудистый спазм: «Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей». Она отметила, что такие действия опасны для здоровых, а больным тем более противопоказаны.

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