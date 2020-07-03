Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врачи проверили, дала ли российская вакцина от коронавируса побочные эффекты

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи проверили, дала ли российская вакцина от коронавируса побочные эффекты
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Российские врачи проверили, проявились ли побочные явления у добровольцев, испытавших на себе отечественную вакцину от коронавируса COVID-19. По словам медиков, жалоб нет, состояние хорошее.

Отмечается, что прививки первым восемнадцати добровольцам были сделаны две недели назад. У испытуемых появился иммунитет к коронавирусной инфекции, передает Мир24.

«Присутствовало определенное волнение в связи с тем, что не было достоверной информации о том, как именно мой организм отреагирует на вакцину. Но вакцинация и недельное наблюдение у медиков, показала, что мой организм прекрасно с этим справился», - поделился впечатлениями один из добровольцев.

АБ

В мире

Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют белорусам

Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют белорусам

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что многие постсоветские страны сейчас завидуют республике, так как она спокойно прошла путь становления. Они завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью