Врачи проверили, дала ли российская вакцина от коронавируса побочные эффекты

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3 июля 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Российские врачи проверили, проявились ли побочные явления у добровольцев, испытавших на себе отечественную вакцину от коронавируса COVID-19. По словам медиков, жалоб нет, состояние хорошее.

Отмечается, что прививки первым восемнадцати добровольцам были сделаны две недели назад. У испытуемых появился иммунитет к коронавирусной инфекции, передает Мир24.

«Присутствовало определенное волнение в связи с тем, что не было достоверной информации о том, как именно мой организм отреагирует на вакцину. Но вакцинация и недельное наблюдение у медиков, показала, что мой организм прекрасно с этим справился», - поделился впечатлениями один из добровольцев.