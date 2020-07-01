Вакцина от коронавируса «вылечит» еще и рубль

1 июля 2020, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Финансовый аналитик Андрей Кочетков предположил, что после создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 курс российской валюты может укрепиться, а доллар тем временем достичь отметки в 65-70 рублей.
Кочетков отметил, что подобные изменения могут произойти в том случае, если вопрос с пандемией коронавируса отойдет на второй план и перестанет оказывать влияние на экономическую ситуацию в мире.
«Конечно, перспективы курса в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, но закрепление в диапазоне 65-70 при нефти около 45-50 долларов — вполне возможный сценарий. Для этого проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием», - заявил эксперт.
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