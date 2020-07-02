Медицинские специалисты назвали часто пропускаемый людьми симптом рака легких
2 июля 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
Зарубежные медицинские специалисты назвали признак раковой опухоли в легких, который часто пропускается людьми. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах СМИ.
Издание Express Health пишет, что сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании обозначили такой нередко игнорируемый симптом, как боли в спине, похожие на те, которые возникают при растяжении. Согласно статистике, данные неприятные ощущения испытывают около четверти пациентов с диагностированным раком легких.
По словам врачей, причиной болей является давление злокачественного новообразования на нервы в позвоночнике.
Ранее в четверг сообщалось, что отечественный диетолог Михаил Гинзбург посоветовал растение для борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.