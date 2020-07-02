Медицинские специалисты назвали часто пропускаемый людьми симптом рака легких

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2 июля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Зарубежные медицинские специалисты назвали признак раковой опухоли в легких, который часто пропускается людьми. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах СМИ.

Издание Express Health пишет, что сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании обозначили такой нередко игнорируемый симптом, как боли в спине, похожие на те, которые возникают при растяжении. Согласно статистике, данные неприятные ощущения испытывают около четверти пациентов с диагностированным раком легких.

По словам врачей, причиной болей является давление злокачественного новообразования на нервы в позвоночнике.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный диетолог Михаил Гинзбург посоветовал растение для борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.