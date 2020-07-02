Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Почему нельзя высасывать яд из раны при укусе змеи

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Почему нельзя высасывать яд из раны при укусе змеи
Змея. Фото: pixabay.com

Привычные многим из-за фильмов действия после укуса змеи – кровопускание и высасывание яда – на деле могут привести к серьезным осложнениям, предупреждает врач Анастасия Симонова.

«Если вас укусила гадюка, необходимо принять антигистаминное средство, удалить украшения (браслеты, кольца) или стесняющие предметы одежды в области укуса, промыть рану на месте укуса (с мылом под струей воды или антисептическим раствором), наложить стерильную повязку», - перечислила медик правила первой помощи.

Она добавила, что пострадавшему необходимо пить много воды и стараться не двигать поврежденной конечностью.

АБ

В мире

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

На YouTube-канале боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины появилось видео, на котором запечатлено уничтожение позиции бойцов самопровозглашенной ДНР в промышленной зоне Донбасса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью