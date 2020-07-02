Врачи предупредили, что после коронавируса люди жалуются на некоторые проблемы со здоровьем

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2 июля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, могут в последствии страдать от неврологических, эмоциональных, когнитивных и даже мышечных проблем.

Медики сообщают, что вылечившиеся от коронавируса пациенты часто жалуются на невозможность глотать или разговаривать не шепотом. Также по ночам они часто видят кошмары, а в дневное время испытывают мышечную слабость.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве за последние сутки выздоровело более тысячи больных коронавирусной инфекцией COVID-19.