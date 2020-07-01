Почему молоко может вызывать инфекционные заболевания
1 июля 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]
В Калифорнии исследователи выяснили, что из-за парного молока в организм человека могут попасть бактерии, приводящие к инфекционным заболеваниям. Это происходит из-за того, что парное молоко является источником устойчивых к антимикробным препаратам бактерий.
Ученые рассказали, что в термически не обработанном свежем молоке обнаружены бактерии, которые не реагируют на антимикробные препараты. Активнее всего они появляются при комнатной температуре, передает Мир24.
«Мы не хотим пугать вас. Если хотите продолжать пить сырое молоко, то храните его в холодильнике», - заявил один из авторов исследования, ученый Цзиньсинь Лю.
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