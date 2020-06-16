Гендиректор ВОЗ заявил, что в грудном молоке не может быть коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) успокоила кормящих грудью.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что, согласно свидетельствам, собранным со всего мира, в грудном молоке отсутствуют патогенные частицы коронавируса, которые способны заразить ребёнка COVID-19.
Он заявил, что дети относятся к группе пониженного риска заражения коронавирусом и тяжёлого течения болезни, и грудное молоко может это предотвратить. Гебрейесус подчеркнул, что грудное молоко – лучшая пища для малышей, в том числе во время эпидемии коронавируса.
Если зараженная коронавирусом женщина кормит малыша, ей следует соблюдать элементарные правила гигиены.