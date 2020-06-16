Гендиректор ВОЗ заявил, что в грудном молоке не может быть коронавируса

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16 июня 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) успокоила кормящих грудью.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что, согласно свидетельствам, собранным со всего мира, в грудном молоке отсутствуют патогенные частицы коронавируса, которые способны заразить ребёнка COVID-19.

Он заявил, что дети относятся к группе пониженного риска заражения коронавирусом и тяжёлого течения болезни, и грудное молоко может это предотвратить. Гебрейесус подчеркнул, что грудное молоко – лучшая пища для малышей, в том числе во время эпидемии коронавируса.

Если зараженная коронавирусом женщина кормит малыша, ей следует соблюдать элементарные правила гигиены.