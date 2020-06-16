Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Гендиректор ВОЗ заявил, что в грудном молоке не может быть коронавируса

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Гендиректор ВОЗ заявил, что в грудном молоке не может быть коронавируса
Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) успокоила кормящих грудью.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что, согласно свидетельствам, собранным со всего мира, в грудном молоке отсутствуют патогенные частицы коронавируса, которые способны заразить ребёнка COVID-19.

Он заявил, что дети относятся к группе пониженного риска заражения коронавирусом и тяжёлого течения болезни, и грудное молоко может это предотвратить. Гебрейесус подчеркнул, что грудное молоко – лучшая пища для малышей, в том числе во время эпидемии коронавируса.

Если зараженная коронавирусом женщина кормит малыша, ей следует соблюдать элементарные правила гигиены.

ДВа

Общество

ЦИК не будет приглашать международных наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ

ЦИК не будет приглашать международных наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции РФ

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что присутствие международных наблюдателей в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции не предусмотрено законодательством.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью