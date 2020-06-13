В ВОЗ заявили, что риск передачи коронавируса от бессимптомных носителей очень мал

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13 июня 2020, 23:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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В интернете гуляют цитаты руководителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Марии Ван Керкхов. После её выступления на брифинге распространилось мнение, что ВОЗ стерла все аргументы в пользу отслеживания контактов, заявив, что бессимптомные носители не распространяют COVID-19. Так ли это?

На пресс-брифинге по COVID-19 Мария действительно рассуждала о риске передачи инфекции от бессимптомных носителей.

«Судя по имеющимся у нас данным (последние пришли из Сингапура), по-прежнему редко можно встретить случаи, когда бессимптомные носители передавали вирус дальше», – сказала Мария Ван Керхов.

Многие взбунтовались, ведь именно бессимптомные переносчики стали причиной введения карантина и режима самоизоляции в большинстве стран мира. Это было также основополагающим обоснованием для отслеживания контактов. Скептики считают, что фактически ВОЗ признала, что карантин вообще не нужен.

Но так ли это? На этом же брифинге Мария Ван Керхов не раз говорила о том, что симптомы проявляются не сразу, и всё это время человек может быть опасным переносчиком инфекции, заражая других. Также, в вступительной речи генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал продолжать осуществлять активный эпидемиологический надзор, а Ван Керхов отметила, что до конца пандемии ещё далеко.

При этом, фраза о том, что якобы пандемии нет от них не прозвучала ни разу.