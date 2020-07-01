Эксперт призвала использовать стратегию «трех Т» для борьбы с COVID-19 в Казахстане
1 июля 2020, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович предложила бороться с распространением новой коронавирусной инфекции в Казахстане с помощью «трех Т». По ее словам, это усилит эффективность ограничительных мер.
««Никто не застрахован от того, что вирус вернется … трафик - закрытие границ, тестинг - максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг - отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения», - высказала она.
Попович отметила, что в России этим методом уже научились пользоваться. Она добавила, если в РФ начнется вторая волна COVID-19, то стране придется вернуться к карантину, поскольку предотвратить массовую летальность по-другому невозможно. Вакцины и коллективного иммунитета пока не существует, пояснила она.
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