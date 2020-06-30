Американец рассказал, как похудел на 150 кг без спортивных занятий

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30 июня 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

весы, фото: pixabay.com

До 2014 года Зак Мур весил почти 230 килограмм. Его рацион состоял из фастфуда и кока-колы. Как-то после такого обеда ему стало плохо. Он попал в больницу из-за пищевого отравления.

Неделю он страдал от диареи и рвоты и боялся, что умрет. И тогда, в 39 лет, он решил, что попробует похудеть ради жены и сына. "Я просто хотел стать лучше как отец. Я ни поиграть с ним не мог, ни научить его чему-то. Это было ужасно", — рассказал мужчина. В больнице Зак сбросил около 30 килограмм.

После выписки он пересмотрел свой рацион, исключил говядину, свинину и прочие углеводы. И похудел еще на 30 кг. В мае 2014 года его вес составил 177 килограммов. В этот месяц ему провели шунтирование. Вместо двух запланированных на операцию часов, врачи потратили семь. В августе 2015 года мужчина весил 77 килограмм.

После этого Мур решил заняться фермерством и начал разводить кур, уток, индюков, лошадей и коз, а также выращивать овощи. Сейчас его диета исключает сахар, сою, муку и крахмал.

Мужчина ни разу не ходил в спортзал. В его районе его просто нет.

Ранее Максим Фадеев сообщил, что похудел на 100 кг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zach Moore | Weightloss Guru (@mmazach) 15 Июл 2019 в 5:06 PDT