Врач назвал характерную черту долгожителей

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29 июня 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

рука пожилой женщины, pixabay.com

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев назвал ключевую черту, которая является характерной для долгожителей. Согласно последним данным, в этом вопросе немаловажную роль играют законы биофизики.

Юрий Конев уточнил, что долгожитель обычно бывает небольшого размера. Законы биофизики свидетельствуют о том, что большие особи долго не живут. Врач заметил, что "могучие дубы" с возрастом накапливают много болезней, вследствие чего уходят из жизни раньше.

Геронтолог подчеркнул, что это правило распространяется и на мужчин, и на женщин, а также на представителей животного мира.