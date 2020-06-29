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Врач назвал характерную черту долгожителей

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Врач назвал характерную черту долгожителей
рука пожилой женщины, pixabay.com

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев назвал ключевую черту, которая является характерной для долгожителей. Согласно последним данным, в этом вопросе немаловажную роль играют законы биофизики.

Юрий Конев уточнил, что долгожитель обычно бывает небольшого размера. Законы биофизики свидетельствуют о том, что большие особи долго не живут. Врач заметил, что "могучие дубы" с возрастом накапливают много болезней, вследствие чего уходят из жизни раньше.

Геронтолог подчеркнул, что это правило распространяется и на мужчин, и на женщин, а также на представителей животного мира.

ЕТ

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