Стало известно, какая питьевая вода способна улучшить и сохранить здоровье

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29 июня 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

питьевая вода, pixabay.com

Автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров рассказал, какими принципами следует руководствоваться при выборе питьевой воды. По словам специалиста, не вся вода работает на укрепление здоровья.

Назаров призвал во время покупки бутилированной воды обращать внимание на место ее добычи. Максимальную пользу для здоровья приносит жидкость из артезианских скважин, в которой уже присутствуют природные элементы, а не вода из наземных источников, к которой в процессе производства были добавлены полезные составляющие.

В беседе с Радио Sputnik специалист отметил, что если на бутылке указано, что содержимое кондиционировано или прошло очистку, значит вода – "убитая".

Существует также лечебная вода, однако ею не стоит увлекаться. Обычно такую жидкость пьют по расписанию в качестве назначенной врачом процедуры. В частности, минеральные лечебно-столовые воды следует употреблять за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые – за 30 минут до еды и через два и три часа после еды.