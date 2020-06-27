В NASA изобрели кулон, который помогает бороться с коронавирусом

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27 июня 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

JPL PULSE, фото: NASA

Новое изобретение Лаборатории реактивного движения NASA не позволит человеку трогать своё лицо. Это может помочь в предотвращении распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Даже использование средств индивидуальной защиты не спасает от рефлекторных жестов, когда человек неосознанно касается руками области возле глаз, рта или носа. В таких ситуациях на помощь могут прийти гаджеты.

Устройство JPL PULSE представляет собой подвеску, которую надо носить на шее. Приближение руки к лицу улавливает ИК-датчик и подвеска начинает вибрировать. Реакция кулона становится сильнее, если рука приближается к лицу еще ближе.

прибор хорош тем, что формирует положительные привычки, которые ограничивают распространение коронавируса и других вирусных инфекций.

Прибор можно изготовить на 3D-принтере. Инженеры предоставили полный список деталей, файлы моделирования и инструкции.

По словам ВОЗ, в Европе стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.