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Стало известно, что летом желательно пользоваться декоративной косметикой

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Стало известно, что летом желательно пользоваться декоративной косметикой
косметика, pixabay.com

Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева сообщила, что женщинам в летний период обязательно нужно использовать декоративную косметику, а также объяснила, почему это необходимо.

Махнева сообщила, что на кожу лица летом следует наносить крем легкой текстуры и минеральную пудру, которая защищает кожу от пыли, грязи, пыльцы и различных нежелательных химических элементов, содержащихся в воздухе. По словам косметолога, если на лице нет декоративной косметики, то в поры попадают нежелательные микроэлементы. Тушь и тени также не повредят коже.

Кроме того, Наталия Махнева заметила, что в жару желательно носить с собой термальную воду и специальные салфетки, снимающие с лица излишки жира. Пользу принесут сыворотка, молочко и увлажняющий крем, однако их лучше применять не утром, а вечером. Снимать косметику лучше легкой пенкой, а впоследствии аккуратно промокнуть кожу полотенцем – тереть лицо нельзя, так как это может привести к возникновению морщин.

ЕТ

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