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Российские ученые нашли способ усилить свойства антивозрастной косметики

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российские ученые нашли способ усилить свойства антивозрастной косметики
крем, pixabay.com
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) нашли способ усилить свойства антивозрастной косметики. Оказалось, что в крема следует добавить вещества, содержащиеся в распространенном растении.
 
Речь идет о листьях жимолости голубой – дикого кустарника, который растет в юго-западной части Красноярского края. Биологически активные вещества, содержащиеся в листьях данного растения, способны обогащать состав косметических средств, в частности, антивозрастных и солнцезащитных кремов, а также косметики против акне.
 
В ближайшее время планируется начать на практике использовать фитоэкстракты жимолости.
ЕТ

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