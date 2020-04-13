Российские ученые нашли способ усилить свойства антивозрастной косметики

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) нашли способ усилить свойства антивозрастной косметики. Оказалось, что в крема следует добавить вещества, содержащиеся в распространенном растении.

Речь идет о листьях жимолости голубой – дикого кустарника, который растет в юго-западной части Красноярского края. Биологически активные вещества, содержащиеся в листьях данного растения, способны обогащать состав косметических средств, в частности, антивозрастных и солнцезащитных кремов, а также косметики против акне.