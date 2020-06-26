Ученый объяснил, в каком случае малярийные комары опасны для здоровья людей

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26 июня 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

комар, pixabay.com

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, в каком случае малярийные комары могут представлять опасность для здоровья человека.

Ученый подчеркнул, что наиболее опасная и в ряде случаев смертельная инфекция, которую разносят комары – это малярия. В беседе с Радио Sputnik Вадим Марьинский заметил, что название "малярийный" не означает, что насекомое обязательно переносит заболевание.

По словам специалиста, такие комары могут являться переносчиками инфекции только в том случае, если сами являются носителями. В противном случаи их укус абсолютно безопасен. Марьинский уточнил, что на юге России раньше были очаги малярии, однако работы по осушению болот, проведенные еще в XIX веке, позволили решить эту проблему. В настоящий момент в стране возникают точечные и очень небольшие вспышки заболевания, которое обычно завозят из тропических регионов.

Ученый, однако, призвал помнить, что ряд инфекций способны переносить и обычные комары. В частности, в южных регионах РФ насекомые могут быть разносчиками личинок одного из вида гельминтов – дирофилярии.