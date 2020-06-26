Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Ученый объяснил, в каком случае малярийные комары опасны для здоровья людей

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый объяснил, в каком случае малярийные комары опасны для здоровья людей
комар, pixabay.com

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, в каком случае малярийные комары могут представлять опасность для здоровья человека.

Ученый подчеркнул, что наиболее опасная и в ряде случаев смертельная инфекция, которую разносят комары – это малярия. В беседе с Радио Sputnik Вадим Марьинский заметил, что название "малярийный" не означает, что насекомое обязательно переносит заболевание.

По словам специалиста, такие комары могут являться переносчиками инфекции только в том случае, если сами являются носителями. В противном случаи их укус абсолютно безопасен. Марьинский уточнил, что на юге России раньше были очаги малярии, однако работы по осушению болот, проведенные еще в XIX веке, позволили решить эту проблему. В настоящий момент в стране возникают точечные и очень небольшие вспышки заболевания, которое обычно завозят из тропических регионов.

Ученый, однако, призвал помнить, что ряд инфекций способны переносить и обычные комары. В частности, в южных регионах РФ насекомые могут быть разносчиками личинок одного из вида гельминтов – дирофилярии.

ЕТ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью