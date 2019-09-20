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Комар "убил" 64-летнего жителя Мичигана

20 сентября 2019, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В американском штате Мичиган комар убил 64-летнего мужчину по имени Грегг Макчесни. Согласно последней информации журналистов, в данном районе из-за укусов насекомых погибли уже несколько человек.

Брат-фермер Грегга Макчесни отметил, что родственник помогал ему с мелким ремонтом, но после укуса комара ему стало плохо. Мужчина был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако их усилия не увенчались успехом  – пациент скончался через девять дней.

Как сообщает Fox News, причиной смерти американца стал вирус восточного энцефалита лошадей, переносчиками которого являются комары.

ЕТ

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