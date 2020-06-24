Программист сообщил о вреде постоянной работы Bluetooth на смартфоне
24 июня 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]
Программист рассказал о минусах постоянного использования Bluetooth на смартфоне. Оказалось, что это может негативно сказаться на работе батареи, а также на безопасности данных владельца гаджета.
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек в беседе с Радио Sputnik заявил, что постоянно включенный Bluetooth очень быстро разряжает аккумулятор, что ухудшает работу гаджета. Кроме того, сеть автоматически на короткое время переходит в режим обнаружения, а это увеличивает риск подключения к устройству посторонних.
Специалист посоветовал выключать Bluetooth, когда пользователю смартфона данная сеть не нужна.
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