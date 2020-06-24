Эндокринолог назвала экстракт, который помогает при старении, диабете и неврозах

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24 июня 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

фото: крем, pixabay.com

Эндокринолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Анна Гончарова рассказала о способе, который поможет в борьбе со старением, а также для профилактики и лечения ряда заболеваний.

«Высокая проникающая способность низкомолекулярных белков и факторов роста из экстракта пантов марала при принятии ванн определенной продолжительности и определенной температуры оказывает стимулирующее действие, которое великолепно восстанавливает организм при умственном и физическом переутомлении, неврозах, половой дисфункции, нарушениях сердечно-сосудистой системы, климактерических и других сосудистых расстройствах, оказывает положительное влияние на осложнения сахарного диабета, активизирует иммунную систему, стимулирует кроветворение и восстанавливает адаптогенные свойства организма», - пояснила она.

Гончарова отметила, что данный экстракт содержит уникальный комплекс биоорганических и минеральных веществ, состав которых оказывает многогранное полезное воздействие на организм.

Ранее медики назвали пять способов, которые помогут "задержать" старение.