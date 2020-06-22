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Эксперт рассказал, что порядка 25% взрослых жителей имеют непереносимость лактозы

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Эксперт рассказал, что порядка 25% взрослых жителей имеют непереносимость лактозы
фото: pixabey

Гастроэнтеролог и терапевт Алексей Парамонов заявил, что порядка 25 % взрослых жителей России имеют ту или иную степень непереносимости лактозы. Специалист отметил, что многие путают данное патологическое состояние с аллергией.

"Более часто в младенческом возрасте дети сталкиваются с непереносимостью белка коровьего молока. Она тоже проявляется болью в животе, послаблением стула или запором, а также задержкой развития, иногда выделением крови при дефекации", -  подчеркнул врач. 

Медик также добавил, что у взрослых людей чаще встречается лактозная непереносимость.

СЕ

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