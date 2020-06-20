Медики посоветовали, как хранить и как есть бананы

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 июня 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

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Медики посоветовали, как правильно хранить и как есть бананы, с какими они продуктами совсем не сочетаются и могут навредить здоровью. Бананы не рекомендуется хранить в холодильнике, так как в прохладном месте количество их питательных свойств снижается. Перед потреблением банан необходимо обязательно тщательно вымыть.

Сами по себе бананы содержат достаточное много витаминов и микроэлементов, сообщает издание Sohu. Некоторые люди любят добавлять бананы в творог или натуральный йогурт. Оказывается, это неправильное сочетание, даже вредное. Бананы с кисломолочной продукцией не сочетаются, особенно это важно для людей с заболеваниями желудка и селезенки. Бананы и кисломолочка полезны для системы пищеварения каждый сам по себе. А вместе могут создать проблемы с желудочно-кишечным трактом, вызвать боль в животе и даже диарею.

Нельзя бананы есть вместе с хамийской дыней, так как оба продукта богаты ионами калия, и в организме может возникнуть их переизбыток, из-за которого может ослабеть сердечная мышца. Также это сочетание грозит уменьшением частоты сердечных сокращений, почечной недостаточностью и заболеваниями суставов.

Нельзя употреблять бананы вместе с бататом («сладким картофелем»). Эти богатые клетчаткой продукты в переизбытке способен привести к вздутию живота и метеоризму.

Незрелые бананы, имеющие вяжущий вкус, не едят, так как избыток дубильной кислоты грозит запорами.

Натощак бананы лучше не есть, так как может набраться переизбыток магния и дефициту неорганических солей.