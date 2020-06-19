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Специалист рассказал, как сделать правильный массаж лица

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Специалист рассказал, как сделать правильный массаж лица
фото: pixabey

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал, как пользоваться массажем и фейсбилдингом без вреда для здоровья. Специалист отметил, что перед тем, как делать массаж, необходимо определить тип старения кожи. 

Эксперт рассказал, что если лицо имеет склонность к статическому типу старения с обвисанием мягких тканей, массаж дает возможность провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица. "Когда происходит такой деформационный тип старения, происходит сползание мягких тканей вниз, а массаж дает возможность привести в тонус мышцу, которая будет осуществлять дополнительную поддержку мягких тканей и играть роль дополнительного каркаса", -считает врач. 

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