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В Дубне пациентке удалили миому диаметром 10 сантиметров

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Дубне пациентке удалили миому диаметром 10 сантиметров
фото: pixabey

Специалисты Дубненской больницы удалили пациентке в возрасте тридцати двух лет крупную миому, сохранив репродуктивные органы, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В учреждение поступила женщина, которая жаловалась на резкую сильную боль в животе. В ходе диагностики у пациентки обнаружили миому матки больших размеров, на ножке, с перекрутом.

Диаметр миомы составил десять сантиметров. Удалить ее решили лапароскопическим методом, что позволило сохранить репродуктивную функцию организма. Операция была проведена успешно, женщина уже выписана. 

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