В одной из больниц Ленобласти тестируют средство для спасения больных с тяжелой формой COVID-19

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18 июня 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Ленинградской области в Киришской межрайонной больнице тестируют новое средство для спасения больных с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19.

Главврач больницы Станислав Серафимов заметил, что богатые китайцы, лечившиеся дорогими препаратами, умирали от COVID-19 в разы чаще, чем бедняки, использовавшие очень дешевое вещество, открытое в Японии еще в 80-е годы прошлого века, - сообщает kp.ru.

Оказалось, что развитие блезни способен останавливать противоязвенный препарат, известный медикам 30 лет. Он дешевый и уже почти выведен из обращения. Медики предупреждают: лечение экспериментальное, его еще нужно проверять.

Но результат налицо: из более чем сотни пациентов Киришской больницы, которые уже опробовали его на себе, ни один не попал под аппарат ИВЛ. Возраст, состояние здоровья, длительность и тяжесть болезни — у пациентов практически были одинаковыми.

Главврач Серафимов заметил, что пациенты с коронавирусом чаще всего умирают именно от этого - нарушается свертываемость крови, и в сосудах у заболевших образуются тромбы.

В Киришах медики изучили свойства лекарства и выяснили, что оно способно усиливать действие гепарина - белка, который разжижает кровь и не дает ей сворачиваться. Так спасли 30-летнюю женщину-медика. Два введения препарата подняли пациентку на ноги через сутки.

Серафимов уточнил, что американский доктор, статья которого подтолкнула его к исследованию препарата, ошибался: он думал, что препарат воздействует на сам вирус. Но оказалось, что он позволяет остановить убийственный механизм, который SARS-CoV-2 запускает в организме.