Сергей Бубновский: для профилактики очередной волны вируса необходимо эпицентры болезни вывести из города

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 июня 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор медицинских наук профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сергей Михайлович предложил принципиально новую систему восстановления трудоспособности и снятия боли без лекарств и операций. Он объединил два, казалось бы, противоположных подхода к решению этих проблем в систему, основу которой составляют лечебно-консультативная помощь и физкультурно-оздоровительная деятельность. Сегодня он проанализировал ситуацию с коронавирусом в России и эффективность принятых мер.



"Когда ситуация прояснится и мы узнаем истинные цифры человеческих потерь во время так называемого карантина (его назвали режимом самоизоляции), то увидим, что причиной большинства этих потерь стал не вирус, а хронические заболевания внутренних органов, нуждающиеся в регулярном врачебном контроле, которого оказано не было. Например, хроническая ишемическая болезнь сердца, приводящая к инфаркту миокарда, или сахарный диабет II типа, который в режиме ограничений двигательной активности приводит к тромбообразованию, заканчивающемуся инсультом мозга, и т.д. и т.п. Людей с хроническими заболеваниями внутренних органов на этот период оставили без должной помощи. И эта ситуация наблюдается во всём мире, а не только в России", - говорит Бубновский в интервью "Аргументам недели".



"В нынешней ситуации я, как «министр здравоохранения», подумал бы о мерах, направленных на профилактику очередной волны вируса, о которой все говорят. Для этого необходимо эпицентры болезни вывести из города в места, благоприятные для борьбы с вирусом... Такими местами являются санатории, профилактории, забытые властями и расположенные за чертой города в местах, богатых свежим лесным, морским, горным, степным воздухом, солнцем и светом, необходимыми в первую очередь для борьбы с осложнениями вирусной инфекции – пневмонией, ишемией, диабетом, остеохондрозом и т.д. и т.п. Инфраструктура там есть. Остаётся дооснастить необходимым оборудованием, дообучить сотрудников методике естественной медицины (бальнеологии, современной кинезитерапии) и использовать эти санатории, профилактории и курорты для обязательного посещения населением круглый год. Чаще в качестве профилактики. У нас огромная страна, огромное количество мест для естественного оздоровления, которые Министерство здравоохранения не использует".



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