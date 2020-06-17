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Сергей Бубновский: для профилактики очередной волны вируса необходимо эпицентры болезни вывести из города

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Бубновский: для профилактики очередной волны вируса необходимо эпицентры болезни вывести из города

Доктор медицинских наук профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сергей Михайлович предложил принципиально новую систему восстановления трудоспособности и снятия боли без лекарств и операций. Он объединил два, казалось бы, противоположных подхода к решению этих проблем в систему, основу которой составляют лечебно-консультативная помощь и физкультурно-оздоровительная деятельность. Сегодня он проанализировал ситуацию с коронавирусом в России и эффективность принятых мер.

"Когда ситуация прояснится и мы узнаем истинные цифры человеческих потерь во время так называемого карантина (его назвали режимом самоизоляции), то увидим, что причиной большинства этих потерь стал не вирус, а хронические заболевания внутренних органов, нуждающиеся в регулярном врачебном контроле, которого оказано не было. Например, хроническая ишемическая болезнь сердца, приводящая к инфаркту миокарда, или сахарный диабет II типа, который в режиме ограничений двигательной активности приводит к тромбообразованию, заканчивающемуся инсультом мозга, и т.д. и т.п. Людей с хроническими заболеваниями внутренних органов на этот период оставили без должной помощи. И эта ситуация наблюдается во всём мире, а не только в России", - говорит Бубновский в интервью "Аргументам недели".

"В нынешней ситуации я, как «министр здравоохранения», подумал бы о мерах, направленных на профилактику очередной волны вируса, о которой все говорят. Для этого необходимо эпицентры болезни вывести из города в места, благоприятные для борьбы с вирусом... Такими местами являются санатории, профилактории, забытые властями и расположенные за чертой города в местах, богатых свежим лесным, морским, горным, степным воздухом, солнцем и светом, необходимыми в первую очередь для борьбы с осложнениями вирусной инфекции – пневмонией, ишемией, диабетом, остеохондрозом и т.д. и т.п. Инфраструктура там есть. Остаётся дооснастить необходимым оборудованием, дообучить сотрудников методике естественной медицины (бальнеологии, современной кинезитерапии) и использовать эти санатории, профилактории и курорты для обязательного посещения населением круглый год. Чаще в качестве профилактики. У нас огромная страна, огромное количество мест для естественного оздоровления, которые Министерство здравоохранения не использует".

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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