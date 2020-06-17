Какие продукты помогут быстрее восстановиться после пневмонии

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17 июня 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рыба. Фото: pixabay.com

Терапевт и кардиолог Светлана Зубаилова назвала продукты, которые помогут организму быстрее восстановиться после пневмонии. Специалист рекомендовала каждый день употреблять в пищу витамины, минералы и белок.

Врач рекомендовала при приготовлении морской рыбы, морепродуктов и нежирного мяса не обжаривать продукты и не увлекаться острыми специями, поскольку они могут негативно сказаться на ослабленном антибиотиками желудочно-кишечном тракте.

«Протеин морских животных легко усваивается и не содержит опасных жиров. Морская рыба — ценнейший источник витаминов А и Е, а также ненасыщенных Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. Эти вещества очень важны для обеспечения иммунитета и регенерационных процессов», - рассказала специалист.

Она также отметила пользу овощных супов, зелени, фруктов, ягод, и круп. Из напитков Зубаилова порекомендовала воду, компот, кисели и витаминизированные соки.