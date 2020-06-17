Ещё 100 больничных коек открыли во Владивостоке

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17 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Диспансер во Владивостоке, фото соцсети

Коронавирусная инфекция не даёт успокоится приморцам, реагируя на малейшие проявления пренебрежения правилами профилактики. Так, только за минувшие выходные зарегистрировано 178 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии заболевание выявили у 2787 жителей Приморского края.

Как подчёркивает главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий. «Более тысячи человек сейчас находятся на лечении», – доложила она на заседании краевого оперативного штаба.

Как уже сообщалось, в Приморье к настоящему времени развёрнуто несколько ковидных госпиталей – во Владивостоке, Уссурийске и Находке, с общим количеством коек 1393. Новое перепрофилированное отделение краевого кожно-венерологического диспансера добавили к их числе ещё 100 коек, отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края.

«В настоящее время отделение уже приняло более восьмидесяти человек. Это пациенты с лёгким течением болезни», – рассказывает начальник отдела организации медпомощи взрослому населению краевого минздрава Евгения Шутка.

В связи с продлением на территории Приморья режима противоэпидемиологических ограничений до 30 июня, жителей края просят не собираться большими группами, носить медицинские маски и соблюдать в публичных местах между людьми «социальную дистанцию» в 1,5 метра