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Ещё 100 больничных коек открыли во Владивостоке

, 10:16 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Ещё 100 больничных коек открыли во Владивостоке
Диспансер во Владивостоке, фото соцсети

Коронавирусная инфекция не даёт успокоится приморцам, реагируя на малейшие проявления пренебрежения правилами профилактики. Так, только за минувшие выходные зарегистрировано 178 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии заболевание выявили у 2787 жителей Приморского края.

Как подчёркивает главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, это связано, в том числе, с активностью людей на улицах, посещением побережий. «Более тысячи человек сейчас находятся на лечении», – доложила она на заседании краевого оперативного штаба.

Как уже сообщалось, в Приморье к настоящему времени развёрнуто несколько ковидных госпиталей – во Владивостоке, Уссурийске и Находке, с общим количеством коек 1393. Новое перепрофилированное отделение краевого кожно-венерологического диспансера добавили к их числе ещё 100 коек, отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края.

«В настоящее время отделение уже приняло более восьмидесяти человек. Это пациенты с лёгким течением болезни», – рассказывает начальник отдела организации медпомощи взрослому населению краевого минздрава Евгения Шутка.

В связи с продлением на территории Приморья режима противоэпидемиологических ограничений до 30 июня, жителей края просят не собираться большими группами, носить медицинские маски и соблюдать в публичных местах между людьми «социальную дистанцию» в 1,5 метра

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