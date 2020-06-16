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Эпидемиолог сообщил, что Россия достигла низшей точки заболеваемости COVID-19

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эпидемиолог сообщил, что Россия достигла низшей точки заболеваемости COVID-19
фото: pixabey

Циркуляция коронавируса нового типа в России к настоящему моменту снизилась до минимальной — она меньше 1%, и страна фактически находится в низшей точке заболеваемости. Об этом заявил замдиректора по научной работе эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт подчеркнул, что в дополнение к этим моментам есть ещё несколько факторов, которые позволяют провести голосование по поправкам в Конституцию РФ именно в середине лета. По наблюдению Горелова, это рост иммунной прослойки населения, которая уже достигла 17-20%, а также сезонность: летом иммунная система человека работает максимально эффективно.

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