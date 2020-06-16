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Зарубежный диетолог назвал продукты, помогающие защитить легкие от коронавируса

, 06:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Зарубежный диетолог назвал продукты, помогающие защитить легкие от коронавируса
Медик, PPI / globallookpress.com

Зарубежный диетолог Алехандро Кановас назвал продукты питания, помогающие защитить легкие человека от вирусов, в том числе от смертельно опасного коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Как пишет «Российская газета», Кановас рекомендовал есть цельный рис. Он улучшает функционирование микробиоты кишечника, которая укрепляет иммунитет и влияет на работу легких.

Также специалист посоветовал включить в свой рацион богатые витамином Е оливковое масло, авокадо и грецкие орехи, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что медики озвучили ранние признаки рака кожи.

ДЦ

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