Медики перечислили ранние симптомы самого распространенного в России вида рака

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 июня 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили ранние признаки рака кожи. Он, согласно сведениям, обнародованным некоторое время назад министерством здравоохранения Российской Федерации, является самым распространенным видом онкологических заболеваний на территории страны.

Издание «Профиль» пишет, что врачи назвали такой симптом, как изменение формы, цвета и размера родинки. Также среди сигналов организма, озвученных специалистами, кровотечение из родинок и появление ран, которые не заживают.

Ранее в понедельник сообщалось, что онколог Елена Смирнова рассказала о первом шаге к избавлению от зависимости от сладкого.