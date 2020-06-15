Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

«Таблетки надежды». В Рязани началось тестирование препарата для лечения коронавируса

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

«Таблетки надежды». В Рязани началось тестирование препарата для лечения коронавируса
исследования, фото: pixabay.com

Врачи Рязанской областной клинической больницы первыми в РФ включили пятерых пациентов в испытание новейшего препарата "Руксолинитиб" для лечения тяжелых больных коронавирусом, сообщил главврач больницы Дмитрий Хубезов.

Швейцарская компания-производитель выразила благодарность рязанскому медучреждению и ее медперсоналу за проделанную работу. В испытаниях эффективности и безопасности препарата пациенты рязанской клиники составляют четверть от общего количества участвующих в исследовании больных в мире. "Уже сегодня этот препарат называют "таблетка надежды", поскольку он ориентирован на помощь самым тяжёлым больным", - отметил главный врач ОКБ Дмитирий Хубезов.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Губернатор Николай Любимов заявил о возможном переходе с 18 июня на второй этап снятия ограничительных мер.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках "правительственного часа" в Госдуме заявил, что российские фармацевтические компании уже выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса.

НС

В мире

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать наступление на республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью