«Таблетки надежды». В Рязани началось тестирование препарата для лечения коронавируса

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15 июня 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

исследования, фото: pixabay.com

Врачи Рязанской областной клинической больницы первыми в РФ включили пятерых пациентов в испытание новейшего препарата "Руксолинитиб" для лечения тяжелых больных коронавирусом, сообщил главврач больницы Дмитрий Хубезов.

Швейцарская компания-производитель выразила благодарность рязанскому медучреждению и ее медперсоналу за проделанную работу. В испытаниях эффективности и безопасности препарата пациенты рязанской клиники составляют четверть от общего количества участвующих в исследовании больных в мире. "Уже сегодня этот препарат называют "таблетка надежды", поскольку он ориентирован на помощь самым тяжёлым больным", - отметил главный врач ОКБ Дмитирий Хубезов.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Губернатор Николай Любимов заявил о возможном переходе с 18 июня на второй этап снятия ограничительных мер.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках "правительственного часа" в Госдуме заявил, что российские фармацевтические компании уже выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса.