Тренер назвал правило для эффективных и безопасных тренировок после самоизоляции

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15 июня 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

беговые дорожки, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Фитнес-тренер Лев Гончаров заявил, что подходить к восстановлению физической формы после режима самоизоляции стоит аккуратно и рассказал о нехитром правиле, которое поможет улучшить тело без ущерба для здоровья.

По словам Льва Гончарова через 3 месяца самоизоляции потеря производительности тела может составлять около 30 процентов. Фитнес-тренер в беседе с Радио Sputnik предложил любителям заниматься спортом проводить первую тренировку с нагрузкой примерно в 50 процентов от той нагрузки, которая была раньше.

Специалист заявил, что тем, кто раньше отжимался по 10 раз, при первом посещении зала следует начать с 5 отжиманий. В рамках второй тренировки нагрузку можно увеличить до 70 процентов, во время третьей – до 80, а дальше – "как пойдет", отметил Гончаров.