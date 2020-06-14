Психотерапевт рассказал об опасности лечения алкоголизма без ведома больного

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14 июня 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

алкоголик, фото: Natalya Loginova/Russian Look

Психотерапевт Александр Федорович рассказал об опасности лечения алкоголизма без ведома больного. По его словам, покупая незаконные лекарства, человек может только навредить алкозависимому.

По мнению психотерапевта, "чудо-препараты", которые дают больному без его ведома, не работают."Мы покупаем не препарат, мы покупаем надежду на то, что это позволит нам решить вопрос", - отмечает специалист. Он напомнил, что в законе о психиатрии сказано, что что-то давать можно только с согласия пациента.

Александр Федорович отметил, что регулярное употребление спиртного, а также стремление напиться являются главными признаками алкогольной зависимости. Первый сигнал, который свидетельствует о начале алкоголизма — регулярность употребления алкоголя. Второй — "питие до состояния опьянения. То есть, когда мы говорим о том, что нарушается количественный контроль". Однозначный признак алкогольного синдрома - это когда человек пьет алкоголь в течение двух-трех дней, у него плохой сон, он не может есть, его трясет. И вот он выпивает бутылочку пива - и состояние нормализуется.

Для борьбы с пьяными ДТП предлагается выдавать автовладельцу с зависимостью "синие права".