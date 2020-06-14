Названы места с высоким риском заражения COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 июня 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CDC

COVID-19, pixabay.com

Эксперты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний провели исследование и рассказали, в каких местах существует наиболее высокий риск заразиться коронавирусом нового типа.

Согласно последней информации специалистов, проще всего "подхватить" вирус в местах большого скопления людей – в офисах, кинотеатрах, театрах, религиозных учреждениях, школах и детсадах, заведениях общепита, на спортивных аренах и концертных площадках.

Сотрудники центра также установили, что для заражения COVID-19 необходимо попадание в организм тысячи вирусных частиц. Ученые выяснили, что при дыхании переносчика в воздух попадают примерно 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре – 200, а когда инфицированный человек кашляет или чихает – 200 миллионов частиц. Более того, в плохо проветриваемом помещении коронавирус может оставаться активным в течение нескольких часов.