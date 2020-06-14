Специалист по биологической защите рассказал, где в бассейне можно заразиться COVID-19

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14 июня 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

бассейн, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалист по биологической защите, доцент кафедры физхимии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов рассказал, где в бассейне можно заразиться COVID-19.

По словам эксперта, непосредственно вода в бассейне не представляет для человека опасности из-за использования при обработке специальных дезинфицирующих средств – в такой среде вирус не будет присутствовать. При этом, чтобы полностью исключить возможность заражения, следует принимать до и после плавания душ с мылом.

Георгий Фролов, однако, заметил, что вероятность инфицирования существует на выходе из бассейна – человек может коснуться поверхностей, на которых находятся частицы вируса. Именно поэтому следует использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры. Не следует также забывать о социальной дистанции и ношении маски.