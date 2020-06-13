Главный микробиолог Минздрава призвал соблюдать личную гигиену

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13 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Мытье рук. Фото: pixabay.com

Через грязные руки может передаваться не только коронавирус, но и масса других опасных микроорганизмов. Об этом рассказал главный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ, профессор Роман Козлов.

Эксперт напомнил, что пренебрежением гигиеной обязательно воспользуются микроорганизмы, среди которых возбудители различных ОРВИ, включая грипп, бактериальных (сальмонеллез, дизентерия), вирусных (ротавирусы), протозойных (различные гельминты) заболеваний ЖКТ, а также вирус гепатита А и другие.

«Именно поэтому мытье рук является важнейшим средством профилактики многих заболеваний», – сказал эксперт.

Козлов отметил, что мытье рук обязательно перед едой, после прогулки по улице, магазину, поездки в транспорте, посещения туалета, контакта с больным человеком и животным.

«Нужно не забывать мыть руки тщательно с мылом, не забывая про пространство под ногтями», – уточнил профессор.