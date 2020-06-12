Ученые США сообщили, что коронавирус угрожает всей нервной системе человека

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12 июня 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

расстройство, фото: pixabay.com

Ученые из Северо-Западного университета США провели анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в Northwestern Medicine для определения частоты и типа неврологических осложнений, а также реакции на лечение.

Как выяснили ученые, у почти половины больных есть неврологические проявления COVID-19, такие как головная боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли.

Специалисты сделали вывод, что коронавирус может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы. Причин этому много. Поскольку COVID-19 может негативно воздействовать на несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может пострадать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, приводящим к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Помимо этого, коронавирус может вызывать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга. Также реакция иммунной системы на инфекцию может вызвать воспаление, которое может повредить мозг и нервы.

Статья об этом опубликована в журнале Annals of Neurology.