Глава МВФ рассказала, сколько людей окажутся за чертой бедности из-за коронавируса

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кристалина Георгиева, фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что экономический кризис, связанный с COVID-19, может привести к тому, что за чертой бедности окажутся до 100 миллионов человек по всей планете.

Это перечеркнет все успехи, которые были достигнуты в сокращении бедности за последние 3 года, отметила Георгиева. Глава МВФ добавила, что кризис больше всего бьет по тем, кто и так уже наиболее уязвим. По ее словам, коронавирус может привести к значительному росту неравенства доходов.

Георгиева ранее отметила, что эпидемия коронавируса нарушила общественный и экономический порядок так быстро и так масштабно, как еще не было на веку ныне живущих людей.