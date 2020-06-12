Врач-терапевт рассказала, как правильно пить воду в жаркую погоду

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12 июня 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

вода, pixabay.com

Врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина рассказала, сколько воды следует пить в жару, чтобы компенсировать испаряющуюся с кожи влагу.

Многие утверждают, что в жаркую погоду необходимо пить не менее 8 стаканов воды в день.

Ольга Кашубина в беседе с Радио Sputnik заявила, что любые искусственно установленные нормы являются излишними – устраивать себе "водную пытку" не следует. Врач подчеркнула, что центр жажды в организме взрослого человека "неплохо настроен", он подскажет, когда нужно выпить воды. Никаких дополнительных усилий предпринимать не следует.

Эксперт, однако, обратила внимание на то, что детям следует предлагать пить воду, поскольку они не следят за сигналами жажды, вследствие чего у них может быстро наступить обезвоживание. По словам Кашубиной, ребенку можно напоминать о питье во время прогулки примерно раз в полчаса.