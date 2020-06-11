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Названы первые признаки ослабленного иммунитета

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Названы первые признаки ослабленного иммунитета
pixabay.com

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что первыми признаками ослабления иммунитета можно считать холодные руки и ноги, возникновение апатии, сухость глаз и постоянную усталость.

Трофимова отметила в эфире телеканала "Россия 1", что иммуномодуляторы регулируют функции нашей иммунной системы, а иммуностимуляторы могут активизировать работу системы, вызывая нарушения функций организма. Важно подобрать препараты, которые "комплиментарны" организму. Для этого надо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

По словам Трофимовой, некоторые иммуномодуляторы мягко стимулируют иммунную систему. Среди них – мед и пчелиное маточное молочко. Специалист также порекомендовала тимьян, розмарин, куркуму, чеснок, хрен и имбирь.

Завершился второй этап тестирования москвичей на антитела к коронавирусу, доля имеющих иммунитет составляет уже 17,4%. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

НС

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