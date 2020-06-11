О чем, кроме коронавируса, сигнализирует потеря обоняния

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 июня 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Запах. Фото: pixabay.com

Потеря обоняния, которая является одним из ярких симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, на деле может указывать и на ряд других заболеваний, рассказал главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

«Если аносмия сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, вероятнее всего, речь идет о гриппе, ОРВИ, риновирусе. Потеря обоняния может возникать при хроническом гайморите в период обострения. Обоняние может пропасть из-за полипов в носу, травм костей и тканей носа», - перечислил специалист.

Также возможность распознавать запахи может временно пропасть, если человек случайно вдохнул едкие пары от химических средств. Данный симптом также указывает на сахарный диабет, опухоли носовых пазух или головного мозга, а также ряд нейродегенеративных заболеваний.